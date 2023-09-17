Мир 17 сентября 2023, 21:53 Сильный удар России по ВСУ предсказали в США Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ после истощения их сил Министерство обороны Украины

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Российские военные готовятся к мощному удару по ВСУ, но сначала они истощат возможности украинских военных. Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска. <…> Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — пояснил он.

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По словам эксперта, Киев не обладает таким количеством живой силы, чтобы воевать годами, как того хотел бы Запад. Кроме того, у украинских властей нет в запасе денежных средств для продолжения интенсивных боевых действий, отметил Джонсон.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что до конца текущего года потери ВСУ могут достигнуть 500 тысяч человек. Он назвал действия президента страны Владимира Зеленского террористическими.