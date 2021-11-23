Сильный циклон снова надвигается на Канаду

Жителей канадской провинции Британская Колумбия предупредили о надвигающемся циклоне. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Замглавы региона Майк Фернуорт уточнил, что в виде дождя еще может выпасть 100 миллиметров осадков. Это равно среднемесячной норме.

Он обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. Отмечается, что местные власти объявили о повышенной мобилизации на всех уровнях.