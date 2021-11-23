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    23 ноября 2021, 17:33

    Сильный циклон снова надвигается на Канаду

    Жителей Канады предупредили о сильном циклоне

    Артур Блянихов

    Жителей канадской провинции Британская Колумбия предупредили о надвигающемся циклоне. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

    Замглавы региона Майк Фернуорт уточнил, что в виде дождя еще может выпасть 100 миллиметров осадков. Это равно среднемесячной норме.

    Он обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. Отмечается, что местные власти объявили о повышенной мобилизации на всех уровнях.