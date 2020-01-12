Сильный снегопад накрыл северо-запад Саудовской Аравии

Мощный снегопад прошел на северо-западе Саудовской Аравии. Пользователи поделились видеозаписями разгула стихии в соцсетях.

Как сообщил сайт Guld Today со ссылкой на Главное управление метеорологии и охраны окружающей среды Саудовской Аравии, ненастье в регионе продолжится. На смену снегопаду придут ливни и град. Стихия будет бушевать в регионах Табук, Аль-Медина, Аль-Джауф и на северных границах страны. В центре и на западе страны ожидается штормовой приземный ветер.

В Красном море сейчас бушуют шторма — там дует северный ветер скоростью 45 метров в секунду. В Персидском заливе также неспокойно — там властвуют восточные и юго-восточные ветра до 40 метров в секунду. Снег выпадал в жаркой Саудовской Аравии и в ноябре 2019 года, пишет сайт Nation News.