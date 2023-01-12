12 января 2023, 13:31
Сильный шторм повалил деревья в некоторых районах Антальи
В турецком городе Анталья накануне случился сильный шторм. По данным местной газеты Yeni Şafak, волны поднялись на высоту пять-шесть метров.
Скорость ветра, как сообщили синоптики, достигала 60 километров в час.
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«В Анталье во многих районах города были повалены деревья в результате шторма, скорость которого достигала 60 километров в час. Гигантские волны захватили всемирно известный пляж Коньяалты», — процитировал RT сообщение.
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Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Турция
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