24 февраля 2023, 16:50
Сильный пожар произошел на крупнейшем нефтехранилище Мексики
Трубопровод загорелся на крупнейшем нефтехранилище Мексики
Сильный пожар произошел на нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской компании Pemex. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по ЧС Мексики.
Огонь вспыхнул на складе в восточном штате Веракрус вечером 23 февраля. По предварительным данным, загорелся трубопровод.
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Региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в настоящее время пожар ликвидирован. Пожарному расчету предприятия удалось самостоятельно справиться с распространением огня.
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Как сообщают мексиканские СМИ, пять работников нефтехранилища получили ожоги. Они переданы медикам.
Ранее сообщалось, что больше 120 человек пострадали при пожаре на базе хранения нефти на Кубе.
Мексика
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