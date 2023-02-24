Мир 24 февраля 2023, 16:50 Сильный пожар произошел на крупнейшем нефтехранилище Мексики Трубопровод загорелся на крупнейшем нефтехранилище Мексики

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Сильный пожар произошел на нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской компании Pemex. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по ЧС Мексики.

Огонь вспыхнул на складе в восточном штате Веракрус вечером 23 февраля. По предварительным данным, загорелся трубопровод.

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Региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в настоящее время пожар ликвидирован. Пожарному расчету предприятия удалось самостоятельно справиться с распространением огня.

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Как сообщают мексиканские СМИ, пять работников нефтехранилища получили ожоги. Они переданы медикам.

Ранее сообщалось, что больше 120 человек пострадали при пожаре на базе хранения нефти на Кубе.