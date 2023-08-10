Мир 10 августа 2023, 13:08 Сильный пожар охватил зернохранилище во Франции Ouest France: во Франции произошел серьезный пожар в зернохранилище

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Серьезный пожар произошел на элеваторе вблизи рыбацкого порта в Ля Рошеле на западе Франции. Сохраняется риск взрыва и распространения огня на другие склады. Об этом сообщило издание Ouest France со ссылкой на данные пожарной и спасательной службы департамента Приморская Шаранта.

Уточняется, что пожар на элеваторе компании Sica Atlanique начался утром 10 августа. На борьбу с огнем бросили 76 спасателей и почти 30 спецмашин. Пришлось эвакуировать около 20 сотрудников компании и жителей соседних домов.

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На появившихся в СМИ кадрах заметен густой черный дым, поднимающийся над зернохранилищем.

Накануне пожар произошел в центре для инвалидов на востоке Франции, в Винценхайме, где жили почти 30 человек с ментальными нарушениями. К тушению привлекали почти 80 пожарных.

По данным радиостанции France info, погибли 11 человек. Из здания успели эвакуировать 17 людей с ограниченными возможностями, как минимум один из них получил серьезные травмы и попал в больницу.