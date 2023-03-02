Мир 02 марта 2023, 21:52 Сильный пожар охватил строящийся небоскреб в Гонконге Строящийся 42-этажный небоскреб загорелся в Гонконге

Читать 360tv в

Строящийся небоскреб загорелся в популярном среди туристов районе Гонконга. В результате пожара пострадали два человека, сообщила местная газета South China Morning Post.

Очевидцы изначально заметили языки пламени на бамбуковых лесах 42-этажного здания, после этого стали раздаваться взрывы. Куски строительных материалов с искрами падали на проезжую часть.

Реклама

По предварительным данным, травмы получили два автомобилиста, которые проезжали мимо небоскреба. Сейчас огонь охватил большую часть здания.

Ранее в Москве пожарные тушили один из небоскребов делового центра «Москва-Сити», который находится на Пресненской набережной. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар начался на четвертом этаже строящегося здания. Здесь загорелись строительные материалы и утеплитель. В результате ЧП никто не пострадал.