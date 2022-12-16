Мир 16 декабря 2022, 09:32 «Сильный поступок». Глава Бурятии — об извинение Ватикана перед РФ за слова папы римского Глава Бурятии Цыденов: извинения от Ватикана за слова папы римского были сильным поступком flickr

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Извинившись за слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев, Ватикан совершил сильный поступок, считает глава Бурятии Алексей Цыденов. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Политик констатировал, что на Западе развернулась «информационная истерия»: очернять Россию считается правильным, а оправдывать и поддерживать в чем-либо — да даже пытаться трезво оценить происходящее — «недопустимо и даже опасно». В свете этого официальное извинение Ватикана выглядит особенно достойно. Цыденов добавил, что его точно принесли с согласия самого папы римского.

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«Это сильный поступок! Папе респект!» — написал глава Бурятии.

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Он добавил, что любая мировая религия основывается на понятиях мира и любви, и призвал тех, кто «годами взращивал» идеи нацизма на Украине, «вспомнить о высшем суде», который ждет их в конце пути.

В одном из недавних интервью папа римский Франциск заявил, что чеченцы и буряты — «самая жестокая часть российских войск на Украине». Накануне стало известно, что Ватикан по дипломатическим каналам направил России заявление с извинениями. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что это вызывает уважение, и сочла инцидент исчерпанным.