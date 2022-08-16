Сильный ливень затопил улицы в Одессе
Мэрия Одессы объявила о прекращении движения трамваев и троллейбусов из-за потопа
Обрушившийся на Одессу ливень затопил улицы города. Жители опубликовали в социальных сетях видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как машины двигаются в потоках воды, которая полностью накрыла дороги. По словам местных жителей, сильнее всего затопило Дерибасовскую, Приморскую, Церковную и Черноморскую улицы.
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на мэрию Одессы сообщило о приостановке движения части трамваев и троллейбусов.
«Из-за подтопления, вызванного непогодой, временно остановлено движение трамвайных маршрутов №№1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусных маршрутов №№3 и 8», — говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что к ликвидации последствий непогоды подключили восемь бригад и 24 единицы техники коммунальных служб города.