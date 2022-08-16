Сильный ливень затопил улицы в Одессе

Обрушившийся на Одессу ливень затопил улицы города. Жители опубликовали в социальных сетях видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как машины двигаются в потоках воды, которая полностью накрыла дороги. По словам местных жителей, сильнее всего затопило Дерибасовскую, Приморскую, Церковную и Черноморскую улицы.

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на мэрию Одессы сообщило о приостановке движения части трамваев и троллейбусов.

«Из-за подтопления, вызванного непогодой, временно остановлено движение трамвайных маршрутов №№1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусных маршрутов №№3 и 8», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что к ликвидации последствий непогоды подключили восемь бригад и 24 единицы техники коммунальных служб города.