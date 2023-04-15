Мир 15 апреля 2023, 00:00 «Сильный аргумент». Французы высмеяли разговор Макрона с нейросетью о технологиях Диалог Макрона с искусственным интеллектом рассмешил пользователей Twitter Эммануэль Макрон/Telegram

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Президент Франции Эммануэль Макрон обескуражил пользователей Twitter своим диалогом с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий.

Французский лидер опубликовал на своей странице скриншот разговора. Макрон попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий.

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После этого нейросеть выдала ответ в виде одного слова — «конкурентоспособна». После этого политик рекомендовал европейцам начать инвестировать в IT-сектор.

«А, так вот кто пишет ваши речи», — не без иронии заметили читатели.

Один из пользователей поинтересовался, в курсе ли Макрон, что искусственный интеллект создали американцы.

«Использовать нейросеть в качестве аргумента — это сильно», — добавил другой.

Многие подписчики поделились скриншотами своих переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ назвал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итогам президентства Макрона предрек противоречивый исход.

Читатели Le Figaro ранее обвинили Макрона в некомпетентности после слов о том, что Европа должна прийти к стратегической автономии.