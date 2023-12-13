13 декабря 2023, 04:05
Сильные взрывы прогремели в Киеве
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на Украине. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели». В регионе объявили воздушную тревогу.
«В Киеве объявлена воздушная тревога. Мониторы сообщают о взрывах в столице», — написали журналисты.
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Украинский Telegram-канал Klymenko Time добавил, что сирены включили уже после взрывов.
«В Киеве — сильные взрывы. Тревогу включили уже после них», — сказано в сообщении.
Спустя 10 минут в столице раздались новые взрывы.
В настоящий момент сирены, помимо Киевской области, звучат в Черниговском и Днепропетровском регионах.
Минувшим вечером, 12 декабря, взрывы гремели в Одессе. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны. Хлопки также услышали жители Черноморска Одесской области.
Взрывы
Киев
Украина
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