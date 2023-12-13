Мир 13 декабря 2023, 04:05 Сильные взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на Украине. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели». В регионе объявили воздушную тревогу.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Мониторы сообщают о взрывах в столице», — написали журналисты.

Реклама

Украинский Telegram-канал Klymenko Time добавил, что сирены включили уже после взрывов.

«В Киеве — сильные взрывы. Тревогу включили уже после них», — сказано в сообщении.

Спустя 10 минут в столице раздались новые взрывы.

В настоящий момент сирены, помимо Киевской области, звучат в Черниговском и Днепропетровском регионах.

Минувшим вечером, 12 декабря, взрывы гремели в Одессе. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны. Хлопки также услышали жители Черноморска Одесской области.