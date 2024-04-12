Мир 12 апреля 2024, 10:41 Сильные взрывы произошли в Винницкой области «Зеркало недели»: в Винницкой области прогремели взрывы

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Мощные взрывы прогремели в Винницкой области ранним утром в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности ЧП неизвестны, местная военная администрация ситуацию пока никак не комментировала. Взрывы произошли на фоне сработавшей сирены воздушной тревоги.

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Российские военные с осени 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления, связи и энергетической инфраструктуры на территории соседней страны в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Утром 12 апреля в Днепропетровской области произошел сильный пожар на объекте энергетики. Его спровоцировало падение обломков беспилотника. Прибывшие на место экстренные службы сумели локализовать распространение огня.