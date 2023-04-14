14 апреля 2023, 10:44
Сильные дожди размыли дамбу и подтопили улицы в Киеве
В Киевской области сильные дожди размыли дамбу. В столице Украины зафиксировали подтопление улиц. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Под водой оказалась переправа в поселке Иванков Киевской области, так так ливни размыли дамбу пруда.
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По информации издания, в Киеве обильные осадки спровоцировали подъем уровня воды в Днепре. В результате затопило часть прибрежных районов украинской столицы.
Местные власти предупредили жителей о риске подтопления. В регионе ввели второй («оранжевый») уровень опасности.
В конце декабря украинские военные пожалели о взорванной ими в боях под Киевом дамбе на реке Ирпени «для обороны» области. Это стало причиной сильных подтоплений, от которых страдают местные жители.
Затопило подвалы домов жителей села Демидов, на стенах домов из-за сырости образовался грибок, вода в колодцах стала практически непригодной для питья.
Киев
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