Мир 14 апреля 2023, 10:44 Сильные дожди размыли дамбу и подтопили улицы в Киеве Unsplash

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В Киевской области сильные дожди размыли дамбу. В столице Украины зафиксировали подтопление улиц. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Под водой оказалась переправа в поселке Иванков Киевской области, так так ливни размыли дамбу пруда.

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По информации издания, в Киеве обильные осадки спровоцировали подъем уровня воды в Днепре. В результате затопило часть прибрежных районов украинской столицы.

Местные власти предупредили жителей о риске подтопления. В регионе ввели второй («оранжевый») уровень опасности.

В конце декабря украинские военные пожалели о взорванной ими в боях под Киевом дамбе на реке Ирпени «для обороны» области. Это стало причиной сильных подтоплений, от которых страдают местные жители.

Затопило подвалы домов жителей села Демидов, на стенах домов из-за сырости образовался грибок, вода в колодцах стала практически непригодной для питья.