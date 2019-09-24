«Опустошительное» землетрясение произошло в Пакистане. Видео

В Пакистане зафиксировали «опустошительное» землетрясение. Его магнитуда составила 6,4.

Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали сильное землетрясение в 22 километрах от пакистанского города Джелам. Эпицентр имел координаты 33.12 градуса северной широты и 73.84 градуса восточной долготы, передает «Интерфакс». Сильные толчки ощущались в 14:01 по московскому времени.

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В то же время в Геологической службе США сообщили, что в это время в том же месте в Пакистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Оно произошло на глубине в 10 километров.

Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Равалпинди, Мурри, Джелуме, Чарсадде, Свате, Хайбере, Абботтабаде, Баджауре, Новшере, Мансехре, Баттаграме, Торгхаре и Кохитане, передает Geo News.

Сайт VolcanoDiscovery опубликовал сообщения жителей Пакистана, которые почувствовали толчки. По их словам, в Мирпуре в домах с потолка сыпалась штукатурка, со стен упали картины. Большинство жителей в этот момент, а это было около 16:00 по местному времени, находились на работе и жаловались, что почувствовали, как трясутся их столы. Особенно сильно это ощущали те, кто работает в многоэтажках.

Сообщений о серьезных повреждениях не поступало.