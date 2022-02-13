Сильное землетрясение произошло в Грузии

В южной части Грузии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Пока не сообщается о разрушениях или пострадавших. Однако толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми.

Как сообщил ТАСС, жители грузинской столицы, ощутив землетрясение, стали покидать здания и вышли на улицы. Эпицентром стихии стало село Самеба, которое располагается рядом с границей с Арменией. Толчки начались в 22:25 по местному времени (21:25 по Москве).

Грузинский телеканал Mtavari Arxi добавил, что землетрясение чувствовалось и в других регионах страны. Толчки привели к сбоям в работе мобильных сетей, но ситуацию удалось быстро исправить. Сейчас проблем с телефонной связью и интернетом в Грузии нет. Не пострадали и линии электропередачи. Пока власти страны не выступили с заявлениями о землетрясении.

Ранее стало известно, что небольшие подземные толчки три дня назад возникли и в Италии. Эпицентр находился около города Корреджо. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Магнитуда землетрясения составила 4,3. Очаг залегал на глубине шесть километров.