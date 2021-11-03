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    03 ноября 2021, 10:29

    Сильное землетрясение произошло в Чили

    Магнитуда подземных толчков в Чили составила 5,8

    Оксана Лавнюженко

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о сильном землетрясении, которое произошло в Чили в среду, 3 ноября. По словам сейсмологов, магнитуда толчков составила 5,8, написал сайт kp.ru.

    Эпицентр был зафиксирован в 93 километрах от чилийской столицы Сантьяго. Очаг залегал на глубине 116 километров.

    О том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения, неизвестно. Об угрозе цунами также не сообщалось.