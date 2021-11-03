Сильное землетрясение произошло в Чили

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о сильном землетрясении, которое произошло в Чили в среду, 3 ноября. По словам сейсмологов, магнитуда толчков составила 5,8, написал сайт kp.ru.

Эпицентр был зафиксирован в 93 километрах от чилийской столицы Сантьяго. Очаг залегал на глубине 116 километров.

О том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения, неизвестно. Об угрозе цунами также не сообщалось.