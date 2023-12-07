07 декабря 2023, 08:17
Сильное землетрясение произошло в Баку
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Баку
В столице Азербайджана произошло сильное землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейского сейсмоцентра.
Землетрясение зафиксировали магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков, по информации сейсмометра, находился в Каспийском море.
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По данным РИА «Новости», природное явление произошло в Баку. Само землетрясение зафиксировали в 07:20 по московскому времени. Подземные толчки продлились несколько минут.
Информации о пострадавших в результате катаклизма нет. Также пока неизвестно о разрушениях на земле.
В начале недели очередное землетрясение зафиксировали на западе Турции. Подземные толчки ощущались даже в центральной части республики. Магнитуда колебаний составила 5,1. В начале года на Турцию обрушилась сразу несколько землетрясений. Самые мощные подземные толчки ощущались на юго-востоке страны. В результате катаклизма погибли около 45 тысяч человек. Сейсмологи фиксировали свыше 100 афтершоков.
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