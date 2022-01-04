Сильное землетрясение произошло около японских островов Огасавара

Землетрясение магнитудой 6,3 случилось утром во вторник около японских островов Огасавара. Об этом свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.

Около шести утра по местному времени были зафиксированы толчки на глубине 70 километров в Тихом океане. Очаг находился неподалеку от острова Титидзима, население которого составляет около двух тысяч человек.

Отмечается, что угрозы возникновения цунами нет. Информации о разрушениях и пострадавших при катаклизме не поступало.

Специалисты предупреждают, что возможных повторных толчках в течение недели.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на востоке Турции. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров и в 44 километрах к северо-востоку от города Ван.