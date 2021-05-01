Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии. Его эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Мияги.

По данным главного метеорологического управления Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Угрозы цунами нет, отметило РИА «Новости».

Толчки ощущались как на севере, так и востоке страны, в том числе в Токио.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 54 километрах западнее индийского города Тезпур. По словам специалистов, эпицентр подземных колебаний расположен в 20 километрах от границы с Бутаном. Интенсивность сотрясений оценили как «разрушительную».