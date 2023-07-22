22 июля 2023, 17:58
Сильно разозлившийся Зеленский поразил американцев решением уволить посла в Британии
Пользователи Сети из США удивились решению Зеленского уволить посла в Британии за критику
Пользователи Twitter удивились эмоциональному решению президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в Британии Вадима Пристайко за критику в собственный адрес. Свое мнение они оставили в комментариях к постам о кадровых изменениях.
Один из комментаторов назвал главу государства нарциссом и указал на его чрезмерную злость. Еще один американец предположил, что бывший посол в Британии может скоро погибнуть в «случайном» происшествии.
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«Вероятно, Пристайко брал мало взяток или говорил о необходимости мирных переговоров», — указали с иронией в комментариях.
Пользователи также указали внимание на то, что «бывшему актеру понравилась роль диктатора».
Владимир Зеленский снял с должности посла в Великобритании Вадима Пристайко после критики слов о главе Минобороны Великобритании Бене Уоллесе. Дипломат счел нездоровым сарказмом заявления украинского лидера о готовности каждое утро благодарить британского министра за военную помощь.
Сам Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе напомнил президенту Украины, что ему стоит быть благодарным Западу за оказанную поддержку.
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Владимир Зеленский
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