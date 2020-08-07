Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские спецслужбы предупредили его о проникновении еще одной группы «боевиков». Сенатор Совфеда Франц Клинцевич отметил, что подобные заявления напрягают отношения с Россией.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал «360», что действия белорусской власти сложно предугадать.

«Я их называю несколько нелогичными и несистемными. Сложно как-то дать характеристику этим вещам, но <…> никакой пользы для президента Белоруссии ни в электоральном, ни в вопросах взаимодействия не принесло. Я считаю, что это очень сильно напрягло отношения», — пояснил сенатор.

Он добавил, что, возможно, сегодняшний разговор Лукашенко и Путина расставит все точки над «i» и даст возможность продолжить дальше сотрудничество двух стран. По словам Клинцевича, заявления белорусского президента требуют пояснений, так как вызывают большую озабоченность.

«Самое главное — они вскрывают ряд очень серьезных проблем. Вместо того, чтобы, если вдруг эти проблемы возникли, они легко уясняются звонками, то сейчас выведены в публичную плоскость. Не до конца проверенная информация или какие-то действия приводят к кривотолкам и разным разговорам», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что еще с самого начала говорил о провокации со стороны украинской СБУ вместе с их хозяевами. Клинцевич считает, что это недоразумение в ближайшее время должно быть разрешено.

«Если оно не будет разрешено, то оно очень серьезно осложнит наши взаимоотношения и положение Белоруссии. Белоруссия может оказаться в затруднительном положении, потому что самый близкий и надежный партнер у нее — Россия. Игнорировать это партнерство ни в коем случае нельзя», — заявил сенатор.

Клинцевич отметил, что на первом этапе врагам удалось вбить клин между Россией и Белоруссией. При этом он добавил, что российские спецслужбы тоже не сидят на месте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предупредила о проникновении с юга еще одной группы «боевиков». Сейчас этих людей ищут по всей стране.