Сильнейшую инфляцию зафиксировали в Австрии

Инфляции в Австрии достигла рекордных показателей начиная с октября 1981 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на федеральное статистическое ведомство Австрии.

Инфляция составила 7,2% в годовом выражении. Такие показатели отмечали последний раз в 1981 году.

«В апреле 2022 года потребительские цены снова значительно выросли по сравнению с прошлым годом и составили +7,2%», — сообщили в ведомстве.

Причина такого явления заключается в росте цен на топливо, энергоресурсы и продукты питания.