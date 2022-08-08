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    08 августа 2022, 23:40

    Сильнейший за последние 80 лет ливень затопил Сеул

    Yonhap: в Сеуле прошел сильнейший за последние 80 лет дождь, затоплены улицы и метро

    Полина Созыкина

    В Южной Корее 8 августа прошел сильнейший за последние 80 лет ливень. В Сеуле под водой оказались городские улицы и метро, сообщает Yonhap News Agency.

    Больше всего от стихии пострадал центральный регион страны, затоплены здания и дороги, произошли массовые сбои в подаче электроэнергии. Из низин эвакуировали жителей.

    В столице Южной Кореи звучат сирены, метрополитен остановил работу, часть станций затопило. Машины экстренных служб фактически плывут, люди спасаются от стихии на крышах автомобилей.

    Сильнейший за последние 80 лет ливень затопил Сеул | Изображение 1Источник фото: Twitter

    В Сеуле выпало рекордное количество осадков — 136,5 миллиметра дождя, предыдущий рекорд был установлен 80 лет назад, тогда выпало 118,6 миллиметра осадков.

    В Сети появились кадры последствий наводнения. На них видно, что вода поднялась на уровень крыши автомобилей, залиты платформы метро.

    Дождь утих ближе к 00:00. В агентстве уточнили, что последствия наводнения устранят к 09:00 утра и запустят метро в полном объеме, если ночью ливень не повторится.