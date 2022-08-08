Сильнейший за последние 80 лет ливень затопил Сеул

В Южной Корее 8 августа прошел сильнейший за последние 80 лет ливень. В Сеуле под водой оказались городские улицы и метро, сообщает Yonhap News Agency.

Больше всего от стихии пострадал центральный регион страны, затоплены здания и дороги, произошли массовые сбои в подаче электроэнергии. Из низин эвакуировали жителей.

В столице Южной Кореи звучат сирены, метрополитен остановил работу, часть станций затопило. Машины экстренных служб фактически плывут, люди спасаются от стихии на крышах автомобилей.

Источник фото: Twitter

В Сеуле выпало рекордное количество осадков — 136,5 миллиметра дождя, предыдущий рекорд был установлен 80 лет назад, тогда выпало 118,6 миллиметра осадков.

В Сети появились кадры последствий наводнения. На них видно, что вода поднялась на уровень крыши автомобилей, залиты платформы метро.

Дождь утих ближе к 00:00. В агентстве уточнили, что последствия наводнения устранят к 09:00 утра и запустят метро в полном объеме, если ночью ливень не повторится.