Сильнейший кризис за последние 10 лет предрекли Европе. Опять этот коронавирус!

Европе предрекли сильнейший экономический кризис за последние десять лет. Причиной вновь стал коронавирус — если страны не предпримут срочных мер в связи с распространением эпидемии, их ждет повторение 2008 года.

Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила главам стран ЕС. Про разговор рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал, что ЕЦБ сейчас готовится к заседанию, которое состоится 12 марта. Он рассматривает любые меры, которые позволят предоставлять «ультрадешевое финансирование», а также смогут обеспечивать непрерывный поток ликвидности и кредитов. Лагард считает, что если принять необходимые меры, экономический кризис окажется временным.

Глава ЕЦБ подчеркнула, что какие бы меры ни принимались, они будут эффективны только в том случае, если правительства стран Евросоюза будут стимулировать финансовые организации к кредитованию определенных отраслей. Речь идет о тех, кого затронуло распространение коронавируса по миру.

По последним данным, новое заболевание зафиксировали уже почти во всех странах ЕС. Число зараженных жителей Европы приближается к 20 тысячам. Большая часть заболевших находится в Италии — чтобы остановить дальнейшее распространение, страна перешла на полный карантин.