Мир 09 июля 2023, 04:45 Сильнейшие за 20 лет ливни обрушились на Дели NDTV: в Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней погиб один человек Pxhere

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Ливни обрушились на столицу Индии Дели. Эти осадки стали сильнейшими за последние 20 лет. По данным телеканала NDTV, в результате разгула стихии погиб один человек, 15 зданий в городе разрушены.

«После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб», — сказал представитель пожарной службы города.

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О том, что в субботу, 8 июля, в Дели выпало самое большое однодневное количество осадков за последние два десятка лет, указали в главной метеостанции индийской столицы.

В результате дождей затопило один из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Это вызвало проблемы у местных жителей. По словам очевидца сильной непогоды, «всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации».

Ранее из-за сильного дождя оказались затоплены улицы Омска. Жителям города пришлось перебираться по дорогам вплавь. Из-за сильных порывов ветра на улицах начали падать ветки и ломаться деревья.