Сильнейшая засуха пришла на юг Украины

«Под нами полностью слой песка, его здесь раньше не было, здесь раньше грунт был гораздо ниже», — рассказал фермер Андрей.

Он также уточнил, что стихия бушует в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Татьяна Адаменко, начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, считает, что условия будут лишь ухудшаться из-за высокой температуры и сильного прогревания грунта.