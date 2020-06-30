Сильнейшая засуха пришла на юг Украины
Украинские фермеры могут остаться без урожая в этом году. На юг страны пришла сильнейшая засуха. Агрометеорологи заявили, что «условия будут ухудшаться». Об этом сообщил «Царьград».
«Под нами полностью слой песка, его здесь раньше не было, здесь раньше грунт был гораздо ниже», — рассказал фермер Андрей.
Он также уточнил, что стихия бушует в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Татьяна Адаменко, начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, считает, что условия будут лишь ухудшаться из-за высокой температуры и сильного прогревания грунта.