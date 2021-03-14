Сильнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива. Видео

На государства Персидского залива, в том числе на Катар и Саудовскую Аравию, обрушилась сильнейшая песчаная буря. Она началась в пятницу вечером и серьезно усложнила жителям жизнь.

Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство уточнило, что вечером в пятницу в Персидский залив пришла необычно удушающая жара, которая не свойственна этому времени года. После начался сильный ветер, который поднял в воздух пыль и песок.

Пылевые тучи закрыли небо и ухудшили видимость — ничего нельзя было рассмотреть дальше пары метров. Кроме того, песчинки проникали в дома сквозь щели в окнах, а также покрыли машины и строения. Буря принесла за собой холод — температура внезапно снизилась до +16 градусов.

Из-за непогоды в выходные с проблемами столкнулись гражданские и военные самолеты. В воскресенье погода в регионе стала постепенно улучшаться, однако ветер пока не утих.