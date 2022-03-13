Сильнее, чем в 2015-м. Жительница Донецка рассказала об обстрелах города ВСУ

Жительница Донецка рассказала о взрывах в городе, из-за которых начался пожар. По ее словам, таких сильных обстрелов не было уже давно. Об этом написали «Известия».

«Начали стрелять, близкие прилеты, мы с мужем сразу в прихожую и легли на полу. Видела в одной комнате стекла и с другой стороны на лоджии. Осколки так пролетели, что даже мебель пробита насквозь», — рассказала женщина.

Она добавила, что в ее семье никто не пострадал.

«Наверное, минут 10 мы на полу лежали, пока шли обстрелы. Даже в 2014–2015 годах обстрелы были не такими сильными», — призналась она.

В результате обстрела ВСУ в городе начался пожар. Его ликвидацией и устранением последствий возгораний занимаются экстренные службы.

Ранее жительница украинской Волновахи рассказала, что все восемь лет, на протяжении которых в населенном пункте дислоцировались представители ВСУ, местные жители постоянно боялись за свою жизнь и испытывали на себя унижения и издевательства. По ее словам, свинства, подобного тем, что проявляли украинские бойцы, она никогда не встречала.