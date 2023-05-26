Мир 26 мая 2023, 21:43 Сийярто заявил о нападках на Венгрию и Сербию из-за поддержки мира на Украине Сийярто: Венгрия и Сербия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на Украине Pxhere

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Венгрия и Сербия подвергаются нападкам на международной арене из-за своей поддержки мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта в стране. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова привел ТАСС.

Сийярто выступил перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии, который состоялся в Белграде.

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«Друзья, у нас с вами схожие проблемы. И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима», — отметил он.

Министр объяснил, что два государства подвергаются таким нападкам за то, что отстаивают свои национальные интересы. И Венгрия, и Сербия, как отметил Сийярто, способны на это благодаря сильным лидерам.

«Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине и не способствуем увеличению риска эскалации конфликта", - сказал глава венгерского ведомства.

Обеим государствам, подчеркнул он, близки семейные ценности. Нападкам их подвергают, потому что Венгрия и Сербия не хотят ими поступаться в угоду Западу.

Ранее между Сийярто и главой МИД Германии Анналеной Бербок произошла перепалка. Как указал обозреватель Якопо Баригацци, разногласие вспыхнуло из-за блокировки помощи Украине. Также политики поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в украинском конфликте.