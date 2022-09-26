Венгрия признала, что санкционная политика Евросоюза провалилась | 360°

Мир 26 сентября 2022, 00:53 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия признала, что санкционная политика Евросоюза провалилась Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции нанесли Европе гораздо большим ущерб, чем России РИА «Новости»

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Санкционная политика ЕС полностью провалилась, поскольку в результате экономика всех стран союза оказалась в рецессии. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

«Шаги, выбор, реакции Евросоюза на <...> [ситуацию] на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике», — отметил венгерский дипломат.

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Он констатировал рост «до небес» инфляции, коммунальных расходов, цен на продукты питания. И все это произошло из-за антироссийских санкций, подчеркнул Сийярто.

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До этого премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что в отношении России ввели 11 тысяч санкций. Экономические рестрикции не смогли пошатнуть экономику страны. При этом спровоцированная ими инфляция и дефицит энергоресурсов может поставить Евросоюз на колени.

Несмотря на санкционное давление Запада экономика России сохраняет стабильность. В Минтруда РФ даже предложили увеличить МРОТ и прожиточный минимум, написали «Дни.ру».

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