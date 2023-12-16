16 декабря 2023, 05:08
Сийярто рассказал об унизительном приеме в США
Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал, как его принимали в США в 2014 году
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году, когда Будапешту пытались навязать условия для сотрудничества с демократической администрацией США. В тот год Сийярто стал главой МИД Венгрии.
Министр иностранных дел США не счел нужным принять венгерского коллегу, Сийярто пришлось общаться с Викторией Нуланд, которая тогда была помощником госсекретаря. Нуланд передала министру документацию из двух страниц, и заявила, что для сотрудничества с США нужно соответствовать всем критериям.
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«На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет», — вспомнил Сийярто.
Он отметил, что тогда стало понятно: демократы не готовы к сотрудничеству с Венгрией. При этом республиканцы вели себя прямо противоположно, с ними всегда сохранялись «корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении».
Венгрия прервет переговоры Евросоюза с Украиной, если они станут угрозой для интересов страны. За финансовые и экономические последствия после принятия Украины в ЕС Венгрия расплачиваться не будет, заявил премьер Виктор Орбан.
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