Мир 11 апреля 2023, 11:40 Сийярто прилетел в Москву обсудить энергосотрудничество Венгрии и России Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву для обсуждения энергосотрудничества РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. В ходе визита он собирается встретиться с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. На повестке будут вопросы энергосотрудничества, сообщила газета «Известия».

О целях своей поездки Сийярто написал у себя в соцсетях. По его словам, на встрече стороны обсудят важнейшие вопросы сотрудничества в целях обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения.

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Он обратил внимание на прогнозы на следующий зимний сезон. Судя по предварительным данным, зима станет более серьезным испытанием для Европы в сравнении с минувшей, которая была очень теплой, добавил министр.

Сийярто указал на то, что для безопасного энергоснабжения Венгрии требуются поставки нефти, газа и ядерного топлива

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно указывал на то, что страна не собирается разрывать экономическое сотрудничество с Россией. Он выступал с критикой антироссийских санкций и указывал на необходимость диалога.