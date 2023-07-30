Мир 30 июля 2023, 10:57 Сийярто ответил на обвинения во лжи со стороны Бербок Глава МИД Венгрии Сийярто отверг обвинения во лжи со стороны МИД Германии Pxhere

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок. Он заявил, что изначально антироссийские санкции вводились для мирного урегулирования украинского кризиса. Сейчас Евросоюз лицемерно призывает к продолжению конфликта, написало РИА «Новости».

«Не все помнят, во время дискуссии по последнему пакету санкций немецкая коллега утверждала, что я вру, когда говорю, что от санкционных пакетов ждали приближения мира…» — отметил венгерский дипломат.

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Однако, по словам Сийярто, даже в Сети можно найти материалы, где говорилось, что Еврокомиссия выступает за приближение мира. Сейчас утверждают обратное — что от санкций не ожидали этого. Он назвал лицемерным поведение ЕС.

Ранее Сийярто анекдотом прокомментировал планы ЕС ввести 12-й пакет санкций против России. Он рассказал шутку, где врач обещает больному, что уже в 15 раз все в лечении должно получиться. Так и и многочисленными антироссийскими санкциями, которые практически никак не влияют на страну.

Ранее полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован говорил, что ни Америка, ни Евросоюз не могут охватить все последствия затянувшегося бессмысленного конфликта. Экономические санкции против России оказались бессмысленными.