Мир 16 апреля 2023, 23:46 Сийярто обвинил Еврокомисию в «венгерофобии» Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель должен прекратить «венгерофобное поведение» РИА «Новости»

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Брюссель должен прекратить «венгерофобное» поведение, связанное с тем, что он не может вмешаться в политические процессы Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова привело РИА «Новости».

«Ситуация такова, что у Брюсселя проблемы не с конкретными делами, а с венгерским волеизъявлением вообще», — сказал он.

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Сийярто также прокомментировал заявления о нарушении прав в Венгрии, назвав их смешными. Министр указал, что это стало особенно заметными после принятия во Франции пенсионной реформы.

Кроме того, в Брюсселе не могут смириться с волей венгерского народа, который выбрал национально-ориентированное и патриотическое правительство, акцентировал глава МИД Венгрии.

Ранее Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты властей Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины. Представители ЕК напомнили, что торговая политика Евросоюза заключается в исключительной компетенции всего сообщества, поэтому любые односторонние действия невозможны.