Мир 17 декабря 2023, 01:14 Сийярто объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ Петер Сийярто: Болгария отменит акциз на газ РФ после угрозы Венгрии Unsplash

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Болгария отменит акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, трансляцию которого вели в Facebook*.

Глава ведомства назвал «скандальным и враждебны шагом» введение акциза со стороны Болгарии. Это полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Такое решение грозило остановкой газоснабжения Венгрии, Северной Македонии и Сербии.

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«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», — рассказал Сийярто.

Теперь болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если Болгария сделает это, то венгерская сторона отзовет свое решение о вето, добавил Сийярто.

Президент Сербии Александр Вучич ранее прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Он заявил, что на европейском рынке происходят «странные вещи».

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.