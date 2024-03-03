Мир 03 марта 2024, 07:39 Сийярто назвал успешным сотрудничество Венгрии и России в ядерной энергетике Сийярто заявил о планах приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи РИА «Новости»

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Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, который принимает участие в Дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Его слова процитировало РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что получил приглашение от российской стороны.

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«Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — отметил Сийярто.

Крупнейший форум, посвященный вопросам мирного атома, пройдет в Сочи с 25 по 26 марта. Его примет федеральная территория «Сириус». Мероприятие соберет заинтересованных лидеров стран, представителей компаний, экспертов ядерной энергетики.

В ноябре 2023 года министерство иностранных дел Венгрии и Росатом подписали план строительства атомной электростанции «Пакш-2».