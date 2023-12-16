16 декабря 2023, 01:46
Сийярто напомнил о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС
МИД Венгрии заявил о праве вето на переговоры о членстве Украины в ЕС
Венгрия может наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner.
Пока венгерская сторона предприняла наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Украиной, добавил глава правительства.
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«Мы не принимаем участие в этом решении, не несем за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем», — подчеркнул Сийярто.
Он добавил, что прибегать к вето станет целесообразным, если во время подготовки к реальным переговорам ЕС захочет навязать что-то невыгодное для государства.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что страна прервет переговоры Евросоюза с Украиной, так как они станут угрозой для интересов страны.
Венгрия
Переговоры
Украина
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