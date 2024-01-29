Мир 29 января 2024, 14:15 Сийярто, Кулеба и Ермак начали переговоры в Ужгороде Делегация Украины начала переговоры с Сийярто в Ужгороде Hannes P Albert / Global Look Press

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В Ужгороде 29 января стартовали переговоры украинской делегации и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Их целью называют нормализацию отношений двух стран. О начале встречи сообщил МИД Украины.

Со стороны Украины в переговорах принимают участие министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и руководитель офиса президента Андрей Ермак. Со стороны Венгрии — министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Ермак также сообщил о старте переговоров в своем Telegram-канале.

«Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем <…> Петера Сийярто с командой», — указал он.

По словам Ермака, стороны работают над тем, чтобы наладить отношения. И в этой связи странам нужен откровенный и конструктивный диалог, добавил политик, подчеркнув, что Украина к нему готова.

Власти Венгрии блокируют большинство решений Евросоюза по Украине, в том числе тех, которые касаются выделения помощи Киеву.