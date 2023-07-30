Мир 30 июля 2023, 01:45 Сийярто анекдотом прокомментировал планы ЕС ввести 12-й пакет санкций против России Глава МИД Сийярто: бессмысленно вводить 12-й пакет санкций, если 11 не имели эффекта Freepik

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Если не удалось достичь результата за 11 попыток, бессмысленно делать то же самое в 12-й раз, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя планы Евросоюза ввести очередной пакет санкций против России. Политик вспомнил анекдот, характеризующий решение ЕС. Подробности сообщило РИА «Новости».

«Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: „Доктор, получится?“ — „Ну, в пятнадцатый-то раз должно!“», — заявил Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме.

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Санкционная политика Евросоюза провалилась, рестрикции потерпели фиаско, отметил Сийярто и заявил, что это не политическая позиция, а констатация факта. Глава венгерского внешнеполитического ведомства напомнил, что прошло уже 500 дней, а Россия не на коленях, хотя именно такую цель ставил ЕС, вводя санкции.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия «выбила себе исключения», чтобы соблюсти национальные интересы и не нанести своей стране непоправимого экономического ущерба, как это сделали другие страны.