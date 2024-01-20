Мир 20 января 2024, 13:21 Сигналы воздушной тревоги включили во всех областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране 20 января РИА «Новости»

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На Украине сработали сигналы воздушной тревоги. Сирены, предупреждающие о возможной атаке с воздуха, включили во всех областях страны. Данные об этом опубликовал официальный ресурс по оповещению населения.

По данным Telegram-канала «Политика страны», причиной стал взлет МиГ-31.

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За неделю, по данным Минобороны России, ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по позициям ВСУ и оборонным заводам Украины. При атаке использовали высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», и беспилотники.

В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что целями ударов становятся только военные объекты украинской инфраструктуры. Мирному население ничто не угрожает.