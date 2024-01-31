31 января 2024, 16:47
Сигналы воздушной тревоги сработали по всей Украине
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сигнал об угрозе распространился в течение четырех минут.
Как сообщило агентство УНИАН, причиной для предупреждения стал взлет шести истребителе МиГ-31 К.
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Военно-воздушные силы Украины объявили, что есть угроза прилета баллистических ракет на южных границах страны.
Это уже вторая воздушная тревога по всей Украине за среду, 31 декабря. Первые сигналы о воздушной опасности распространялись не так быстро. Сначала сирены завыли в Днепропетровской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. После к ним присоединились центральные регионы: Киевская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области и только спустя 40 минут — западные регионы. После тревогу отменили, но теперь объявили вновь.
Украина
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