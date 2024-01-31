Мир 31 января 2024, 16:47 Сигналы воздушной тревоги сработали по всей Украине Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сигнал об угрозе распространился в течение четырех минут.

Как сообщило агентство УНИАН, причиной для предупреждения стал взлет шести истребителе МиГ-31 К.

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Военно-воздушные силы Украины объявили, что есть угроза прилета баллистических ракет на южных границах страны.

Это уже вторая воздушная тревога по всей Украине за среду, 31 декабря. Первые сигналы о воздушной опасности распространялись не так быстро. Сначала сирены завыли в Днепропетровской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. После к ним присоединились центральные регионы: Киевская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области и только спустя 40 минут — западные регионы. После тревогу отменили, но теперь объявили вновь.