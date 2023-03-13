Мир 13 марта 2023, 08:23 Сигналы США о приближении мировой войны заметили в Китае Global Times: повышение оборонного бюджета США стало сигналом о приближении мировой войны flickr

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Решение властей США повысить уровень оборонного бюджета является свидетельством о приближении мировой войны. Такие выводы приведены в китайском издании Global Times.

«О риске большой мировой войны сигнализируют высокие траты США на оборону», — отметил автор статьи.

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Журналисты обратили внимание, что утвержденный американским президентом Джо Байденом бюджет на оборону в 2023 году в четыре раза превышает аналогичные расходы Китая. По их мнению, большой конфликт выгоден США как один из способов заработать еще больше денег.

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В феврале стало известно, что администрация Байдена планировала запросить у Конгресса рекордный в истории государства оборонный бюджет. Среди указанных расходов самая большая статья — пополнение запасов боеприпасов и военной техники, которые серьезно истощились из-за поставок Украине.

Нынешний бюджет США на оборону составляет также рекордные 858 миллиардов долларов в год.