Сигнальные ракеты запустили в Донбассе для начала разведения войск. Видео

Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник на своем канале в Telegram написал, что первыми белую сигнальную ракету в 13:03 выпустили украинские военные. Через минуту своим сигналом им ответили ополченцы.

Кадры с запуском сигнальной ракеты опубликовал телеканал РЕН в своем Twitter-аккаунте.

Киев сообщил о начале разведения войск в Золотом Подробнее

«Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям Рамочного соглашения», — написал Мирошник.

Первым о начале разведения войск в Золотом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что до проведения встречи в «нормандском формате» войска разведут на участках, по которым достигнуты договоренности в Рамочном соглашении.

«В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта», — заявил украинский министр и подчеркнул, что следить за разведением будут наблюдатели Специальной миссии ОБСЕ.

Именно подготовкой мониторинговой миссии Совбеза Европы Пристайко объяснил достаточно долгую задержку.

«Мы дали им время на подготовку», — сказал министр. Следующим пунктом по прекращению огня и разведению войск после Золотого станет Петровское.

Контактная группа по Донбассу на встрече 1 октября договорилась об отводе войск на участках в Золотом и Петровском. Тогда же назвали предельный срок — 11 октября. Однако процесс оказался сорван. Участники возложили вину друг на друга. Регионы Донбасса заявили, что во всем виновата украинская сторона. Киев заявил, что ополченцы не стали соблюдать режим тишины. Прекращение огня и разведение войск предусмотрены формулой Штайнмайера и являются одним из условий проведения саммита в «нормандском формате».