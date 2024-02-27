Мир 27 февраля 2024, 00:33 «Сигнал Путину». Генсек НАТО намекнул на дальнейшее расширение альянса Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину РИА «Новости»

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НАТО продолжит придерживаться политики открытых дверей, и вступление Швеции в альянс лишний раз это подтверждает. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью CNN.

«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал [президенту России Владимиру] Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг.

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Чиновник предположил, что российский президент добивается противоположного. Он также отметил, что Швеция будет полезна НАТО, так как имеет современные подводные лодки, истребители и хорошо оснащенные вооруженные силы.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За присоединение страны к альянсу проголосовали 188 депутатов, шестеро высказались против.

Йенс Столтенберг прокомментировал решение венгерского парламента в соцсетях. По мнению генсека НАТО, Швеция сделает альянс «сильнее и безопаснее».