Сигареты с ментолом объявят вне закона в Великобритании

В мае 2016 года было объявлено, что в Великобритании будет введен запрет на некоторые виды сигаретных продуктов. Этот шаг был частью директивы Евросоюза. Теперь стало известно, что эти планы будут реализованы в Великобритании несмотря на Brexit.

Запрет на определенные виды табачной продукции будет введен с целью сократить количество курильщиков молодого возраста. Эксперты утверждают, что сигареты с ментолом дают приятный аромат, а потому привычку курить делают весьма привлекательной. Ментол устраняет острый запах дыма и расслабляет дыхательные пути.

«Исследования показывают, что ментол в сигаретах помогает детям попробовать курить и стать зависимыми курильщиками», — заявила член одной из организаций против курения Дебора Арнотт.

По ее словам, запрет на производство и продажу сигарет с ментолом уменьшит вероятность того, что молодежь пристрастится к вредной привычке, а также поможет многим взрослым бросить курить. Она назвала позорным тот факт, что компания Imperial Tobacco выступает противницей нового закона. Там производятся специальные добавки, которые сделают ментоловой любую сигарету.

«Это нарушает дух и букву закона, который запрещает использование технических функций, позволяющих потребителю изменять запах и вкус табачных изделий», — отметила Арнотт.