Сигалу пригрозили персональными санкциями США за поддержку спецоперации | 360°

Мир 27 октября 2022, 12:44 Сигалу пригрозили персональными санкциями США за поддержку спецоперации Newsweek: США могут ввести санкции против Стивена Сигала РИА "Новости"

Читать 360tv в

США планируют ввести персональные санкции против американского актера Стивена Сигала за поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета Newsweek.

Издание отмечает, что 70-летний актер был одним из шести человек, рекомендованных к санкциям.

Реклама

«Сигал стал гражданином России в 2016 году, и президент РФ Владимир Путин даже лично вручил ему российский паспорт», — сказано в сообщении.

Реклама

Автор статьи напомнил, что одним из инициаторов введения ограничений стал украинский депутат Алексей Гончаренко.

В августе Сигал приехал в Донбасс и задал «неудобные вопросы» солдатам ВСУ.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе направила госсекретарю США Энтони Блинкену и главе евродипломатии Жозепу Боррелю письмо с рекомендацией ввести ограничения против Стивена Сигала, Народного артиста России Филиппа Киркорова и еще четырех человек, сообщило ИА Nation News.