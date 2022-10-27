Сигалу пригрозили персональными санкциями США за поддержку спецоперации | 360°

27 октября 2022, 12:44
Сигалу пригрозили персональными санкциями США за поддержку спецоперации
Newsweek: США могут ввести санкции против Стивена Сигала
США планируют ввести персональные санкции против американского актера Стивена Сигала за поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета Newsweek.
Издание отмечает, что 70-летний актер был одним из шести человек, рекомендованных к санкциям.
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«Сигал стал гражданином России в 2016 году, и президент РФ Владимир Путин даже лично вручил ему российский паспорт», — сказано в сообщении.
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Автор статьи напомнил, что одним из инициаторов введения ограничений стал украинский депутат Алексей Гончаренко.
В августе Сигал приехал в Донбасс и задал «неудобные вопросы» солдатам ВСУ.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе направила госсекретарю США Энтони Блинкену и главе евродипломатии Жозепу Боррелю письмо с рекомендацией ввести ограничения против Стивена Сигала, Народного артиста России Филиппа Киркорова и еще четырех человек, сообщило ИА Nation News.
США
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