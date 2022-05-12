Siemens объявил о полном закрытии бизнеса в России

Немецкая компания Siemens объявила на своем сайте о закрытии бизнеса в России. Ранее она уже приостановила операции и поставки продукции на российский и белорусский рынки.

«Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — отметил президент и главный исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш.

В компании пообещали поддерживать сотрудников «по мере возможностей». Санкции повлияли на коммерческую деятельность Siemens в России, особенно на железнодорожные перевозки и техобслуживание. Поэтому решено было планомерно свернуть производство. Финансовые последствия такого решения будут озвучены сегодня в рамках раскрытия итогов работы во втором полугодии.

Siemens успешно стартовал в этом году. В первом квартале руководство компании отчиталось о росте объемов заказов в полтора раза, чистой прибыли — на 20%, рентабельность достигла отметки в 15,7%.