Представитель немецкой компании Siemens AG заявил, что не видит связи между техническим обслуживанием турбин и сокращением поставок газа, которые анонсировал российский «Газпром», сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что отремонтированная в Канаде турбина будет отправлена в Россию, если «Газпром» предоставит на нее документы для прохождения таможенного контроля. Кроме того, Канада согласна снять санкции с агрегатов, которые обслуживают на заводе Siemens Energy.

«На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы», — отметил представитель Siemens.

Холдинг «Газпром» вынужденно приостанавливает работу еще одной турбины на станции «Портовая» в связи с истечением срока ее эксплуатации до капитального ремонта. В компании пояснили, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упадает вдвое — с 67 миллионов кубических метров до 33 миллионов кубических метров топлива.

Президент России Владимир Путин уже указывал на такое развитие событий. По его мнению, Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка энергоресурсов. В частности, им активно интересуется Канада. Глава государства уверен — у канадских властей не политические, а экономические мотивы.