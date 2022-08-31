Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока» из-за санкций

У компании Siemens не будет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока». Проводить работы просто негде, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании просто-напросто эти работы проводить негде», — отметил Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы «Газпрома», страны Запада ввели уже столько ограничительных мер, что уже сами в них запутались и попали в собственную санкционную ловушку. Он добавил, что сейчас компрессорная станция «Портовая» работает лишь на 20% от своей мощности из-за санкций.

«Единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт», — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что во время выполнения текущего ремонта крайне важно определить все технические и технологические риски, которые необходимо устранить. Подачу газа по «Северному потоку» планируют остановить в ночь на субботу, 3 сентября.