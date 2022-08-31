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    31 августа 2022, 20:26

    Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока» из-за санкций

    Глава «Газпрома» Миллер: Siemens негде ремонтировать турбины для «Северного потока»

    Дарья Бунякова

    У компании Siemens не будет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока». Проводить работы просто негде, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока» из-за санкций

    «Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании просто-напросто эти работы проводить негде», — отметил Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам главы «Газпрома», страны Запада ввели уже столько ограничительных мер, что уже сами в них запутались и попали в собственную санкционную ловушку. Он добавил, что сейчас компрессорная станция «Портовая» работает лишь на 20% от своей мощности из-за санкций.

    «Единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт», — подчеркнул Миллер.

    Он добавил, что во время выполнения текущего ремонта крайне важно определить все технические и технологические риски, которые необходимо устранить. Подачу газа по «Северному потоку» планируют остановить в ночь на субботу, 3 сентября.