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03 сентября 2022, 15:18

Siemens Energy опровергла заявление «Газпрома» о невозможности ремонта турбин

Siemens Energy не подтвердила заявление «Газпрома» о ситуации с ремонтом турбин

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Компания Siemens Energy AG не подтвердила информацию «Газпрома» о том, что она не может ремонтировать турбины для «Северного потока». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Газпром» заявил, что Siemens Energy AG выразила готовность устранить неисправности на газопроводе, но ей негде это делать.

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«Мы не можем подтвердить заявления „Газпрома“, прозвучавшие сегодня утром», — уточнил представитель компании.

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Он добавил, что предыдущее заявление Siemens Energy AG остается в силе. Компания ранее утверждала, что готова участвовать в технических работах.

Представитель Siemens Energy AG уточнил, что утечка масла не является причиной для остановки эксплуатации «Северного потока», сообщил RT. Он подчеркнул, что раньше подобные происшествия не приводили к прекращению работы газопровода.

Газ

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